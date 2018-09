Di Canio: "Kane un 9 moderno con la fisicità dei Chinaglia e dei Riva"

© foto di Image Sport

Commentatore televisivo e grande ex del calcio inglese, Paolo Di Canio parla del Tottenham, avversario di domani in Champions League per l'Inter, a Tuttosport. "Sono una squadra particolare, bellissima da vedere ma fragile. Davanti ha quattro uomini che fanno la differenza. Il problema è il 3-5-2: Davinson Sanchez con quella difesa sbaglia tanto. Nainggolan è l'uomo giusto per sorprendere questo Tottenham. Kane? E' il più completo al mondo. Abbina la fisicità dei Chinaglia e dei Riva alla tecnica di quelli di oggi".