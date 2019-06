© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paolo Di Canio, ex giocatore e opinionista di Sky Sport, ha parlato del calcio italiano e dei nuovi cambiamenti che ci saranno il prossimo anno sulle varie panchine: "Conte? Penso che abbia già dimostrato di saper cambiare velocemente. Abbiamo sempre esaltato Conte perché sa far rendere ogni giocatore al 130%, più di altri può far diventare un gruppo una squadra".

Spazio anche per l'Atalanta: "A Bergamo c'è un senso di comunità unico, nel quotidiano vedi la gente vicino alla squadra. Si ritrovano in diecimila ad inizio stagione, quando le cose vanno bene diventano un corpo unico. L'unico handicap potrebbe essere lo stadio".