Di Canio su Pochettino: "Si può vincere anche in modo meno gradevole"

© foto di Image Sport

Paolo Di Canio, opinionista di Sky Sport, è intervenuto prima della finale tra Tottenham e Liverpool: "Il Liverpool è favorito perché ha speso 182 milioni nell'ultimo anno. È vero, Pochettino arriva in finale anche cambiando i suoi ideali, un po' per necessità. Anche con il City, mettendo in campo Llorente. Santo infortunio di Kane, è l'attaccante più forte del mondo. Ma lui fa giocare più Llorente, dal 13 gennaio fa 6 partite consecutive. Si convince che non è una soluzione mal voluta. Si può giocare in maniera meno gradevole e vincere. Si convince che si può essere meno belli ma più virili. In quel modo arriva in finale di Champions".