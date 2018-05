Di Fusco assolve Reina: "Cena d'addio al Napoli? Nulla di strano"

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, è intervenuto a Radio Marte parlando dell'ultima settimana azzurra e della cena d'addio organizzata ieri da Pepe Reina. “Scudetto? Finché c’è vita c’è speranza e gli azzurri devono crederci fino alla fine. A Firenze la squadra ha accusato un contraccolpo psicologico che, sinceramente, non mi aspettavo. L’addio di Reina? Non ci trovo nulla di strano che abbia salutato i compagni. Per la sua sostituzione vedrei bene un portiere di profilo e spessore internazionale”, ha detto Di Fusco.