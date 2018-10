Di Livio: "Questa Juve ha due squadre, la mia non aveva una rosa così"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Angelo Di Livio promuove a pieni voti la Juventus 2018/19. Questo il suo pensiero espresso nel corso di una intervista rilasciata ai taccuini di 'Tuttojuve.com': "Dopo cinque anni i giocatori hanno fatto il salto di qualità anche a livello di mentalità. E in questa stagione, l'aggiunta di Cristiano Ronaldo porta ancora più consapevolezza della propria forza. La Juve è sempre riuscita ad arrivare in finale, purtroppo l'ultimo atto è sempre un po' a sé ed infatti quasi sempre non vediamo grandi sfide proprio per la pressione che esiste. Questa squadra, secondo me, è stata costruita per arrivare in finale ed è chiaro che ci voglia quel pizzico di fortuna positiva che ti faccia vincere", ha detto Di Livlio che prosegue. "La Juve quest'anno ha due squadre, si può anche permettere di andare ad Old Trafford e fare a meno di Mandzukic. Può cambiare anche modulo e mettere tre attaccanti di movimento con Bernardeschi, Dybala, Ronaldo e, in aggiunta, ci sono giocatori del calibro di Douglas Costa e Cuadrado. Con questo organico ti puoi permettere di giocare come vuoi. La mia Juve non aveva una rosa così profonda ma aveva sedici giocatori di qualità e di carattere, e credimi faceva tanto la differenza a quei tempi".