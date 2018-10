Di Natale: "Dicevo anch'io ad Insigne che gioca troppo per i compagni"

© foto di Federico Gaetano

“Sono contento per Insigne ed è stato bravo Ancelotti a farlo giocare più attaccante perché gli permette di vedere la porta più lucidamente”. Parola dell'ex capitano udinese Antonio Di Natale, che ha parlato ai microfoni de Il Mattino in vista della sfida tra Udinese e Napoli: “Da esterno nel 4-3-3 devi fare tutta la fascia e consumi energie. Scherzando gli dicevo sempre che giovava troppo per i compagni: Fai bene, ma se sei un attaccante a fine campionato devi portare a casa i numeri, cioè i gol. Devi fare 15 reti di media. Ora è sulla buona strada. È un ragazzo che si è messo in discussione”.

Non è facile per un napoletano giocare nel Napoli? “Ci rimane male quando non fa gol e prende i fischi, ma i tifosi lo adorano e lui dimostra sempre il suo affetto”.

Cosa ha pensato quando il Napoli ha annunciato Ancelotti? “Che colpo. Lui è stato il numero uno in Europa e in Italia. Dopo Sarri era l'unico che poteva arrivare”.