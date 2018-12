Dietrofront CR7: non sarà al Bernabeu per Boca-River. Confermato Messi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dietrofront Cristiano Ronaldo. Contrariamente a quelle che erano le indiscrezioni delle ultime ore, l'asso della Juventus non sarà in tribuna d'onore, allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, per assistere domenica sera alla finale di ritorno di Coppa Libertadores fra Boca e River. Fonti vicine al giocatore portoghese, citate dal quotidiano spagnolo As, hanno infatti riferito che CR7 ha gentilmente rifiutato l'offerta della Conmebol. Se avesse partecipato al Superclasico, per CR7 sarebbe stata la prima volta al Bernabeu dopo il suo addio al Real. Confermata invece la presenza di Leo Messi.