Dino Baggio: "Parma, contro la Juve non c'è partita. Ma il calcio è strano"

© foto di Federico De Luca

Dino Baggio, ex centrocampista di Juventus e Parma, parla a La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di campionato fra le due squadre: "Sono già in partita – ammette –. Un tifoso parmigiano come me, perché questo io sono, non può non sentire questo momento: lo so che le cose sono cambiate rispetto a quando giocavo io, ma il cuore batte come allora. Non c’è niente da fare, vivo di passione. La Juve è fortissima e secondo me questo può essere l’anno buono per la Champions. Non c’è soltanto Cristiano Ronaldo, Allegri ha a disposizione due squadre: esce un campione ed entra un campione. Sulla carta, al Tardini non c’è partita. Però il calcio è bello perché è strano. Il Parma ha fatto un miracolo con tre promozioni consecutive, dalla Serie D alla Serie A in tre anni: una cosa mai vista in Italia. Io dico che, se contro la Juve finisse 0-0, sarebbe come aver vinto una finale di Champions League. Ma purtroppo temo che non andrà così".