Diritt tv, Mediapro può tornare in corsa. Si punta ad una Netflix del pallone

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Anche se la Lega di Serie A ha firmato ieri la risoluzione del contratto con Mediapro per quanto riguarda i diritti televisivi il broadcast spagnolo potrebbe, a sorpresa tornare in corsa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, una volta che la Lega rientrerà in possesso della titolarità dei diritti tv Mediapro potrebbe presentare una nuova offerta, questa volta dedicata esclusivamente alla piattaforma web, con il tentativo di replicare quello che già fa in Spagna con BeIn Connect, web tv interamente dedicata al calcio, sia nazionale che internazionale. Una sorta di Netflix del pallone