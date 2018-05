Diritti tv, Lega alla finestra: fra Sky, Mediaset e il proprio canale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la risoluzione contrattuale che la Lega di Serie A ha votato ieri all'unanimità per i diritti tv con Mediapro per la massima serie del calcio italiano occorre pianificare le prossime mosse. Qualora, infatti, Mediapro non dovesse produrre entro sette giorni una fideiussione da un miliardo di euro la risoluzione diverrebbe effettiva e la Lega tornerebbe in possesso dei diritti tanto da poter dare il via ad una nuova asta. All'orizzonte, come riporta La Gazzetta dello Sport, però non c'è solo Sky per la quale si vocifera di un'offerta già pronta da 980 milioni di euro, ma anche Mediaset che non appare ancora del tutto fuori dai giochi così come l'opzione che venga varato il canale ufficiale della Serie A. In ogni caso l'obiettivo della Confindustria del calcio è e rimane quello di toccare quota un miliardo di euro per la cessione dei diritti televisivi.