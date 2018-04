Djorkaeff sulla Roma: "Incredibile semifinale. Felice per il calcio italiano"

Youri Djorkaeff, ex giocatore dell'Inter, ha parlato dell'impegno della Roma in Champions League, ai microfoni di Sky Sport: "Il Liverpool fino dallo scorso dicembre è lanciato, con il vento alle spalle che fa volare i giocatori e li rende molto pericolosi. Detto questo nessuno si aspettava di vedere la Roma in semifinale, sono molto contento per il calcio italiano. In Francia le cose vanno peggio e sarà difficile vedere tante squadre arrivare al penultimo atto della competizione".