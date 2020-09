Domani Inter-Fiorentina, i convocati di Iachini: fuori il solo Pulgar

Assente Pulgar dai convocati di Beppe Iachini per la partita di domani sera tra Fiorentina e Inter, in casa nerazzurra: il cileno è l'unica vera assenza per il viola, mentre c'è Pezzella in lista, anche se il capitano non è dato in condizioni perfette.

Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano.

Difensori: Biraghi, Caceres, Ceccherini, Dalle Mura, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Venuti.

Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Montiel, Saponara, Borja Valero.

Attaccanti: Chiesa, Cutrone, Kouame, Ribery, Vlahovic.