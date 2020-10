Domani Inter-Parma, i convocati di Liverani: out Bruno Alves e Nicolussi Caviglia

Al termine della seduta di allenamento a porte chiuse sostenuta oggi al Centro Sportivo di Collecchio, il tecnico del Parma, Fabio Liverani, ha convocato per la gara contro l’Inter, in programma domani alle 18.00 allo Stadio ”Giuseppe Meazza” e valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2020-2021, i seguenti 22 calciatori:

Portieri: Rinaldi, Sepe, Turk*;

Difensori: Balogh, Gagliolo, Iacoponi, Osorio, Pezzella, Valenti;

Centrocampisti: Brugman, Cyprien, Dezi, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Sohm;

Attaccanti: Adorante, Cornelius, Gervinho, Karamoh, Sprocati.

Martin Turk indosserà la maglia numero 40. Simone Colombi è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici a seguito del trauma contusivo alla spalla destra, subito al termine della gara contro Pescara. È stata riscontrata una sollecitazione acromion-claveare di grado lieve che tuttavia non permetterà all’atleta di essere disponibile per la gara di domani. Hans Nicolussi Caviglia non fa parte dell’elenco dei convocati a causa di una tonsillite febbrile.