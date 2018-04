Domani Milan-Napoli, i convocati di Sarri: out solo Mario Rui

Fonte: Sscnapoli.it

Allenamento mattutino per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Milan di domani pomeriggio (ore 15) a San Siro per la 32esima giornata di Serie A. La squadra in avvio ha svolto attivazione col pallone. Di seguito partitina a campo ridotto. Successivamente svolgimento di gioco e lavoro tecnico tattico. Chiusura con esercitazioni su calci da fermo. Non sarà del match di San Siro Mario Rui, squalificato.

Portieri - Reina, Rafael, Sepe.

Difensori - Albiol, Tonelli, Chiriches, Hysaj, Koulibaly, Milic, Maggio.

Centrocampisti - Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Machach, Zielinski.

Attaccanti - Callejon, Ounas, Mertens, Milik, Insigne.