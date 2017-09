Domenica Atalanta-Sassuolo: domani la ripresa per i nerazzurri

Fonte: Atalanta.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Esauriti i due giorni di riposo, in casa Atalanta la preparazione in vista del match contro il Sassuolo riprenderà domani (martedì 5 settembre) con una seduta pomeridiana alle ore 15 al Centro Bortolotti di Zingonia. A causa dei lavori di manutenzione sul campo principale, l'allenamento si svolgerà sul campo 2 sprovvisto di tribuna e dunque non sarà visibile al pubblico.

Dopo la sosta per le nazionali, mister Gasperini riprenderà la preparazione in vista della ripresa del campionato che vedrà Gomez e compagni affrontare a Bergamo il Sassuolo domenica 10 settembre alle 15. Partita che segnerà l'inizio di un vero e proprio tour de force che vedrà poi i nerazzurri scendere in campo sette volte nel giro di tre settimane.