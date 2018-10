Dominio Italia a Chorzow: gol di Biraghi al 18° tiro verso la porta

© foto di www.imagephotoagency.it

Dominio azzurro a Chorzow. L'Italia ha trovato un successo preziosissimo contro la Polonia in una sfida delicatissima per la salvezza in Lega A di Nations League. La rete di Cristiano Biraghi ha fatto esplodere di gioia la panchina ed è arrivata, come riporta OptaPaolo, al 18° tiro effettuato dalla squadra di Roberto Mancini.