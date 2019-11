© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da TV Qui l’ex difensore centrale Maurizio Domizzi, classe ‘80 che ha recentemente appeso le scarpette al chiodo, ha rivelato che in estate è stato a un passo dal tornare a vestire la maglia del Modena: “Sarebbe stato un finale di carriera romantico, visto che da Modena era partita tutta la mia carriera e mi sarebbe piaciuto finisse qui dove vivo. Con la dirigenza attuale c’è stato un primo e unico approccio ai primi di giugno e fin da subito ho capito che le idee che avevano erano diverse dalle mie. - conclude Domizzi - Non me la sono sentita così di insistere e forzare la mano. Se questo matrimonio fosse nato in modo naturale sarebbe stato molto bello, altrimenti non avrebbe avuto senso a livello emotivo”.