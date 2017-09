Donadoni: "L'Italia? Inutile inseguire i colpevoli. Andremo al Mondiale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Bologna, Roberto Donadoni in un'intervista rilasciata a Il Giornale ha parlato della sconfitta subita dall'Italia contro la Spgna al Bernabeu: "Tre gol subiti venerdì pomeriggio dall'under 21, tre gol dalla nazionale maggiore? La contabilità delle due sfide è molto pesante ma se vogliamo, per una volta, comportarci in modo razionale e virtuoso, dobbiamo esaminare le cause dei risultati e non invece gli effetti. Mi sembra scontato anche questo risvolto del giorno dopo. E a chi insegue dei colpevoli a ogni costo chiedo banalmente: sarebbe andata in modo diverso se il ct avesse adottato un altro sistema di gioco? Io penso e credo proprio di no. Complicato qualificarsi al Mondiale? Anche qui, come al solito, passiamo dall'ottimismo registrato nei giorni precedenti la sfida di Madrid, a un cupo pessimismo per il futuro. Molto dipenderà dallo spessore dell'avversario che incroceremo nei play-off a novembre ma ce la faremo. E, ecco il mio auspicio, quella di Madrid diventerà una lezione utile per tutto il movimento".