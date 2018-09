Donadoni sta con Ronaldo: "Superficiale e deprimente criticarlo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Torna a parlare Roberto Donadoni. L'ex tecnico del Bologna ha rilasciato un'intervista a La Stampa quest'oggi durante la quale non ha parlato dell'addio al club felsineo ma si è espresso invece sullo sbarco in Italia di Cristiano Ronaldo. "CR7 ancora a secco? Non mi meraviglia. E' normale che i campioni conclamati e acclamati, appena arrivati in A, ricevano più attenzione: non trovano il gol, è vero, ma creano spazi e opportunità per compagni, il limite personale diventa un vantaggio per la squadra. Le critiche al portoghese? C'è una tendenza alla superficialità che mi deprime, ma alla quale non mi rassegnerò mai".