Dopo il sarrismo ecco la tottilatria: il Pupone entra nella Treccani

Dopo il Sarrismo, arriva la Tottilatria: il culto di Francesco Totti entra così tra i neologismi della settimana della Treccani. "Il suffisso “-latrìa” deriva dal greco “latréia” (servitù, culto) - spiega l'Enciclopedia via Facebook - ed è spesso usato come secondo elemento in parole composte, per indicare adorazione pressoché religiosa. Nel caso di neologismi come “tottilatria”, ovviamente, l’uso del termine è iperbolico".