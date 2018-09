Doppio salto all'indietro per Russu. Ripartirà dalla Nuorese in Eccellenza

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Dopo un lungo girovagare in Serie C – Como, Lumezzane, Olbia, Melfi, Arzachena e Lucchese – il difensore classe '95 Marco Russu ha deciso di ripartire dal basso accettando l'offerta della Nuorese, club sardo che milita in Eccellenza. Lo ha comunicato attraverso una nota ufficiale lo stesso club verdeazzurro.