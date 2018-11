Douglas Costa: "Il Mondiale fa ancora male, pensiamo alla Copa America"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal ritiro del Brasile, l'esterno della Juventus Douglas Costa ha parlato della convocazione in verdeoro: "È sempre stato un sogno far parte della nazionale brasiliana. Cerco sempre di conquistare più spazio per farne parte, ciò che voglio è giocare per il Brasile nei prossimi anni perché per un calciatore è la più grande soddisfazione. Pensare allo scorso Mondiale fa ancora male, ma ora dobbiamo concentrarci sulla Copa America. Il mondiale? È alle spalle, dobbiamo pensare alle altre concentrazioni".