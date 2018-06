Drago su Alex Ferrari: "Samp, meglio da terzino in una difesa a quattro"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Il reparto difensivo blucerchiato ha già accolto due volti nuovi. Dopo Omar Colley ecco Alex Ferrari, reduce dall'esperienza all'Hellas. Un difensore giovane, con ulteriori margini di miglioramento ma capace di far già intravedere qualità interessanti sia nelle nazionali giovanili che a livello di club. Per conoscere al meglio il ragazzo dentro e fuori dal campo, Sampdorianews.net ha intervistato in esclusiva il tecnico Massimo Drago, che lo accolse a tempi di Crotone:

“Ho avuto modo di conoscerlo nel 2014 a Crotone, si è subito capito che fosse un bravissimo ragazzo dal punto di vista caratteriale e comportamentale. In ogni occasione evidenza una grande voglia di migliorare, da noi arrivò giovanissimo, alla prima esperienza di un certo livello fuori dalla sua città. Appena arrivato si mise subito a disposizione della guida tecnica, in ogni allenamento si è dimostrato un grande lavoratore. Dinanzi alla sua elevata altezza mi pare difficile di primo impatto vederlo nel ruolo di terzino, invece con il passare degli anni è cresciuto molto, mettendo in risalto le sue grandi doti in fase di spinta. Come a Verona può interpretare il ruolo di difensore centrale di destra in una linea a tre, mentre se viene adottato uno schema difensivo a 4 si esprime meglio da terzino destro. Nella tribolata stagione dell'Hellas Verona, anche e soprattutto a livello difensivo, Alex ha rappresentato una delle poche note positive, spesso è stato tra i pochi a salvarsi, mettendo in campo il 100% delle proprie possibilità e qualità. Ho avuto occasione di vederlo dal vivo in diverse gare della stagione appena conclusa e ha fornito segnali di affidabilità. Sotto la guida di un tecnico del calibro di Giampaolo potrà arricchire ulteriormente il proprio bagaglio tecnico – tattico e d'esperienza, beneficiando anche del lavoro svolto a livello di reparto. Da terzino destro è riuscito ad esprimere meglio i miglioramenti messi in luce nel biennio di Verona, da centrale è atteso da un lavoro superiore”.