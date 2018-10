Dramma Leicester, il cordoglio del Napoli: "Siamo vicini alla tifoseria"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di ieri il presidente del Leicester, insieme alla figlia e due piloti, ha perso la vita a causa di un incidente in elicottero, subito dopo aver assistito al match col West Ham. La SSC Napoli, tramite Twitter, ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la tragedia: "Tutto il Napoli è attonito per la tragedia di Leicester. La nostra grande vicinanza e solidarietà alla società, alla tifoseria ed alle famiglie coinvolte".