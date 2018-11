E' di oggi l'ufficialità dell'addio al calcio di Didier Drogba. Anche Carlo Ancelotti, attraverso il suo profilo Twitter, ha salutato l'attaccante che lo stesso tecnico del Napoli ha allenato ai tempi del Chelsea: "Buona fortuna per i tuoi progetti futuri. Un grande piacere aver lavorato con te", le parole pubblicate dall'ex mister del Milan e dei blues.

Good luck in all your future endeavors. It was a great pleasure to work with you. pic.twitter.com/O1FNSwhblX

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) 22 novembre 2018