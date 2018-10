Dudek: "Zielinski deve avere più fiducia in se stesso. Stimo Ancelotti"

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Jerzy Dudek, ex giocatore del Liverpool, eroe della finale di Istanbul, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Ancelotti non è arrabbiato con me, abbiamo parlato diverse volte dopo quella finale, fu incredibile per tutti, la più grande rimonta della storia del calcio. Come mi venne l’idea di danzare sulla linea ai rigori? Carragher mi si aggrappò sulle spalle e mi disse: Inventati qualcosa per distrarli! Io gli risposi: Fammi concentrare, ho studiato tutti i loro rigoristi. Poi al primo rigore di Serginho mi inventai quei passetti, ad ogni calcio di rigore mi mossi sempre di più, ci ho riprovato altre volte in carriera, non funziona sempre, ma serve a mettere ulteriore pressioni ai calciatori. Conosco bene Ancelotti, ne ho grande stima, quando è arrivato al Real ha portato i blancos a vincere la Champions, il Napoli ha preso lui proprio per provare a spezzare l’egemonia della Juventus. Con Reina siamo amici, nonostante dopo il suo arrivo a Liverpool feci 2 anni di panchina, a Napoli è stato fondamentale tra i pali e come carisma, per Ospina non sarà facile rimpiazzarlo. Su Zielinski? C’erano vari rumors sul Liverpool, ma per me ha fatto bene ad accettare il Napoli perché è nato e cresciuto nel calcio italiano, sta crescendo regolarmente in questo calcio, è un grande talento, molto completo, deve però avere maggior fiducia in se stesso per fare il definitivo salto di qualità. Milik? Ho tanto rispetto per Arek, ora è al 90% del suo livello perché non è facile riprendersi dopo 2 infortuni, ma tornerà più forte di prima".