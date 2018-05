Due matrimoni per Mancini: dopo l'Italia sposerà la compagna

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Doppio matrimonio per Roberto Mancini: quello con l'Italia, ufficiale da ieri. E a breve quello con Silvia Fortini, suo avvocato nonché compagna di vita: come riportato dal Corriere della Sera, infatti, a breve i due dovrebbero convolare a nozze (le seconde per Mancio).