Dybala dopo Villar Perosa: "Il vostro affetto energia per vittorie Juve"

L'attaccante della Juventus Paulo Dybala ha voluto ringraziare così su Instagram i tanti tifosi accorsi oggi a Villar Perosa per la partitella in famiglia: "Grazie per il vostro affetto ed entusiasmo, energia per le nostre vittorie". Nel 5-0 contro la Juve B, la Joya ha segnato una doppietta.