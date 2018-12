'Eau de Crocodile', by Marcelo. L'Inter lancia un regalo di Natale epico

© foto di PHOTOVIEWS

L'Inter ha deciso di correre in soccorso dei propri tifosi, o almeno di quelli che non hanno ancora acquistato tutti i regali di Natale... Il profilo Twitter della società nerazzurra ha postato un video in cui sponsorizza il nuovo profumo griffato Marcelo Brozovic, 'Eau de Crocodile'. Ispirato alla 'mossa del coccodrillo' ideata dal croato per difendere sulle punizioni avversarie, il profumo è acquistabile tramite il sito ufficiale della società di Suning.