Eddy Baggio: "Nessuno come Federico Chiesa in Italia. Ora resti umile"

© foto di Federico De Luca

All'interno delle celebrazioni per i 21 anni di età di Federico Chiesa, l'edizione odierna del Corriere Fiorentino propone alcune parole di Eddy Baggio, uno dei primi allenatori dell'esterno viola quando militava nel settore giovanile della Fiorentina: "Mi accorsi al primo allenamento che aveva un tocco particolare e, già allora, era sempre concentrato e attento. Non ha mai sprecato un allenamento nemmeno da ragazzino. Non c’è di meglio in Italia. Il regalo per il suo compleanno? Deve farselo da solo, rimanendo umile e sorridente com'è sempre stato. Se ci riuscirà niente potrà fermarlo".