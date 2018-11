Eder: "Nostalgia del derby di Genova. Tiferò con mio figlio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sulle colonne de Il Secolo XIX troviamo una lunga intervista all'ex attaccante di Inter e Sampdoria Eder: "L'esperienza in Cina sta andando bene, ma non è così facile segnare qui. Se non stai bene fisicamente non la prendi mai perché i cinesi corrono di brutto. Tornare in Italia? Mai dire mai, lo dico sempre. Decide il Signore la nostra sorte e non lo escludo. Il derby di Genova? È la cosa che mi manca di più qui in Cina, quell'emozione che si respira a Genova non c'è da nessuna altra parte. Neanche a Milano era così. Una città intera si ferma e si parla solo del derby. Una cosa particolare, un'emozione immensa. Cercherò di vedere il derby e tifare con mio figlio che è nato tifoso doriano".