Effetto CR7 all'Allianz Stadium: Juventus-Lazio è già sold out

L'effetto Cristiano Ronaldo travolge, come prevedibile, l'Allianz Stadium. La Juventus ha infatti annunciato il tutto esaurito per la sfida contro la Lazio, quella che vedrà l'esordio del fenomeno portoghese tra le mura amiche: "La cornice sarà perfetta - si legge sul sito ufficiale del club bianconero - per accogliere la Juventus alla prima partita casalinga della stagione. L’Allianz Stadium ha infatti raggiunto il sold-out di biglietti venduti per la gara con la Lazio di sabato 25. L’ultimo tagliando è stato strappato lunedì pomeriggio, dopo che la vendita libera era iniziata alle 11:00 del mattino".