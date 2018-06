Egitto, Cuper su Salah: "Non volevamo rischiarlo in questo match"

© foto di Alterphotos/Image Sport

Hector Cuper, commissario tecnico dell'Egitto, è intervenuto al termine del match perso contro l'Uruguay (0-1 il risultato finale). Ecco le sue parole riportate dal sito ufficiale della FIFA: "Salah è un giocatore importante per noi, ma bisogna avere una buona squadra. Salah avrà un ruolo importante nei prossimi match. Non volevamo correre rischi in questo match, ma credo che ora abbia recuperato al meglio in vista del prossimo match".