El Zhar svela: "Prima di firmare col Liverpool sarei potuto andare alla Roma. Ero già in Italia"

Nabil El Zhar, ex esterno del Liverpool che oggi milita nell'Al Ahli Sports Club, ha confidato all'edizione online del Liverpool Echo che avrebbe potuto firmare per la Roma nel 2006: "Posso dire, perché non credo di averlo mai detto, che quando ho ricevuto la chiamata del Liverpool, stavo per andare alla Roma. Ero in Italia per firmare per cinque anni con i giallorossi. Nel momento in cui ricevetti l'offerta del Liverpool, andai però subito in Francia per sistemare tutto prima di volare in Inghilterra. Dissi al mio agente che volevo solo i Reds".