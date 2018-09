Elezioni FIGC, incontro a Roma: Gravina e Sibilia vanno avanti

Fonte: Ufficio Stampa Lega Pro

Oggi a Roma si sono incontrati il Presidente della LND Cosimo Sibilia, il Presidente della Lega Pro Gabriele Gravina, il Presidente dell'AIAC Renzo Ulivieri ed il Presidente dell'AIA Marcello Nicchi, alla presenza di Giancarlo Abete, per approfondire il programma per le elezioni della F.I.G.C. fissate per il 22 ottobre 2018 e per la candidatura alla Presidenza Federale.

L'incontro è risultato di estrema positività, hanno peraltro condiviso che il percorso individuato rimane aperto alle altre componenti.