Emergenza Coronavirus. Basket, la FIBA rende omaggio a due arbitri-medici italiani

La FIBA, il massimo organo europeo del Basket, ha voluto render omaggio a due arbitri italiani – Silvia Marziali e Guido Giovannetti – che in queste settimane stanno lottando in prima linea come medici nel fronteggiare la pandemia Coronavirus: "Le vite di così tante persone sono state capovolte nel mondo a causa della pandemia di COVID-19, e specialmente in Italia, un paese in cui sono stati confermati 100.000 casi di malattia e oltre 11.000 decessi. - si legge nella nota della FIBA - Per due arbitri della FIBA, Silvia Marziali e Guido Giovannetti, la crisi li ha portati fuori dal campo da basket. Entrambi hanno invece rivolto tutta la loro attenzione alla loro principale occupazione come medici per aiutare nella lotta contro il coronavirus".

"When you become a doctor, you make a promise and you honor it every time, especially when there is an emergency.

You make an oath to help others."

Guido and Silvia ?￰゚ルヌ?https://t.co/r0CyZIsviy

— FIBA (@FIBA) March 31, 2020