Emergenza Coronavirus. California, la NRA pronta a far causa per riaprire i negozi di armi

La potente lobby statunitense delle armi, la National Rifle Association, è pronta a fare causa al Governatore della California Gavin Newsom per aver deciso la chiusura dei negozi che vendono armi ritenendoli attività non essenziali durante l'emergenza Coronavirus che negli Stati Uniti ha già contagiato più di 100mila persone. La causa legale della NRA mira a riconoscere questi negozi come essenziali in modo da poterli riaprire e di conseguenza far entrare nelle casse delle aziende produttrici di armi nuovi profitti dopo l'impennata di vendite da inizio pandemia.