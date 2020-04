Emergenza Coronavirus, call Federciclismo-Spadafora: per gli allenamenti bisogna attendere

Come molti sport, anche il ciclismo aspetta di poter ripartire. Oggi è andata in scena una call di oltre un'ora tra Renato di Rocco, presidente Federciclismo, e Vincenzo Spadafora, ministro per lo Sport. Per quanto riguarda gli allenamenti, bisognerà attendere ancora per ripartire: questo il messaggio arrivato dall'esecutivo.