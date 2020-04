Emergenza Coronavirus. D'Amico: "Tutti danneggiati, ma il mercato è l'ultimo dei pensieri"

Il procuratore Andrea D'Amico intervistato dal Corriede del Veneto ha parlato di come potrebbe cambiare il mercato una volta terminata l'emergenza Coronavirus: “Scenderanno i valori di tutti i giocatori. Ma c’è da sopravvivere in primis, fare mercato, anche quando ne usciremo, potrebbe essere una delle ultime preoccupazioni. - spiega D'Amico – Questa crisi danneggia anche i giocatori perché non vorrei che il pensiero andasse a quelli di Juve e Inter e poi ci si dimenticasse dei tesserati in Serie B o C. Saremo tutti danneggiati”.