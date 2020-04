Emergenza Coronavirus. Dal Papa donazione di 60mila euro all'ospedale di Bergamo

Il Papa attraverso la Diocesi di Bergamo, ha donato 60 mila euro per l'ospedale Papa Giovanni XXIII, che utilizzerà i fondi anche per la struttura della fiera. "Si tratta di un nuovo segno della sua vicinanza - spiega la Diocesi - che si aggiunge alla telefonata al vescovo Francesco Beschi in cui manifestava i suoi sentimenti di condivisione del dolore per i numerosi sacerdoti e fedeli defunti a causa del coronavirus e di prossimità ai malati, a coloro che li curano, alle famiglie, alle parrocchie e a tutta la Comunità bergamasca".