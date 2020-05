Emergenza Coronavirus. Finisce l'odissea della Mortimer. Equipaggio sbarca dopo 2 mesi

Finisce l'odissea dell'equipaggio della Greg Mortimer, nave che ormai da due mesi attendeva un porto in cui attraccarsi. La nave infatti aveva interrotto il proprio viaggio lo scorso 20 marzo dopo la scoperta di numerosi casi di positività nell'equipaggio (ben 36 persone su 60) senza però riuscire ad attraccare né in Cile né in Argentina a causa delle norme di lockdown dei due paesi sudamericani che avevano chiuso i confini. Oggi, come riporta la BBC, è invece arrivata l'autorizzazione a sbarcare in Uruguay.