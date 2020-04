Emergenza Coronavirus, Governatore De Luca: "In Campania picco contagi a fine mese"

vedi letture

Vincenzo De Luca, Governatore della Regione Campania, attraverso la sua pagina facebook ha fatto quest'oggi il punto sui contagi nel suo territorio di competenza. E ha parlato di un picco di contagi che, a suo avviso, sarà molto diverso da quello del Nord Italia: "In Campania contiamo di avere il picco per fine aprile e inizio maggio, dunque l'inizio della curva discendente fino alla somma zero. Abbiamo registrato dei rilassamenti intollerabili. Ho dovuto chiedere l'invio di altre 300 unità delle forze armate per la Campania a sostegno delle forze di polizia nel controllo del territorio. In alcune zone c'è una disinvoltura che fa paura".

In Campania l'età media dei contagiati è più bassa rispetto a quella del nord Italia: "L'epidemia sta rallentando al Nord, non rallentano i morti ma è positivo ci sia un incremento non esponenziale di contagiati. Crescono invece i contagi al Sud come era prevedibile. In Campania abbiamo registrato una presenza tra i contagiati tra i soggetti più giovani rispetto alla media nazionale, un dato dovuto anche all'ondata di rientri avuti dal Nord sue settimane fa".

Nella giornata di ieri la Campania ha fatto registrare 221 nuovi contagi per un totale di 2677 persone contagiate. Quasi 20mila i tamponi effettuati dall'inizio dell'epidemia. "Ma per fortuna - conclude De Luca - non sono cresciuti i ricoveri nelle terapie intensive sui 2677 contagiati".