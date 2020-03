Emergenza Coronavirus. Grealish si scusa: "Imbarazzato dal mio comportamento, scusatemi"

vedi letture

Nelle scorse ore in Inghilterra ha fatto scalpore la scelta del capitano dell’Aston Villa Jack Grealish di interrompere volutamente il lockdown per andare ad un party di un amico e, successivamente, distruggere il suo suv in un incidente. Il giocatore, tramite i social, si è scusato anche se questo non basterà ad evitargli una salata multa da parte del club: “Mando questo messaggio per dire quanto sono imbarazzato per l’accaduto. So che sono momenti difficili per tutti, io ho semplicemente risposto ad una chiamata di un amico e stupidamente ho accettato. Vorrei che nessuno facesse il mio stesso errore, resteròò a casa e farò quato chiesto dalle autorità. Spero che possiate accettare le mie scuse”.