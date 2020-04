Emergenza Coronavirus, il maratoneta Kipsang arrestato per aver violato la quarantena

vedi letture

Wilson Kipsang, maratoneta keniota ed ex detentore del record mondiale, è stato arrestato in patria dopo aver violato la quarantena imposta dal governo per affrontare l'emergenza Coronavirus. L'atleta, come riporta Sky Sport, è stato infatti sorpreso a bere in compagnia all'interno di un bar e rilasciato solo dopo aver pagato una multa.