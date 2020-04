Emergenza Coronavirus, il prefetto di Lodi: "Io ex arbitro di A ho toccato con mano il dramma"

“Se non avessimo le eccellenze del nostro sistema sanitario e del suo personale credo che avremmo contato tre volte i morti che abbiamo oggi”. Marcello Cardona, oggi prefetto di Lodi ma per anni arbitro in Serie A, lo sa bene perché l’ha visto sulla propria pelle. È tornato al suo lavoro da mercoledì pomeriggio, dopo che il San Raffaele lo ha dichiarato guarito dal Covid-19, dopo 20 giorni di degenza. “Ho vissuto momenti difficili - spiega al Corriere della Sera - mi sono ammalato durante la gestione della zona rossa nel Basso Lodigiano. Paura? Preferisco non dirlo. Ho toccato con mano il dramma della rianimazione. Come pure lo spirito di abnegazione del nostro personale sanitario. Ora sono tornato al lavoro, da casa perché sono in convalescenza”.