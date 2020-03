Emergenza Coronavirus, Inacio Pia: "Il campionato è finito, diamo lo Scudetto all'Atalanta"

Intervistato da TuttoNapoli.net, l'ex attaccante di Atalanta e Napoli Inácio Piá si è detto assai scettico sulla possibilità di terminare questa stagione sportiva e ha proposto di assegnare lo Scudetto alla squadra di Gasperini vista l'emergenza Coronavirus: "Secondo me il campionato è da considerarsi concluso. Siamo in piena emergenza e ci vorrà ancora tempo prima di vedere la luce, in più i calciatori sono fermi da un mese e non sarà facile ritornare in forma. Un conto è allenarsi da soli in casa, un altro è farlo su un campo di calcio. Le partite da recuperare sono troppe e non si può mica giocare ogni due giorni. Certo, nel caso bisognerà capire come gestire la classifica. Io avrei un'idea...".

Quale?

"Far vincere il campionato all'Atalanta. Magari sarà lo Scudetto più triste della storia, ma per l'inferno che la gente sta vivendo si tratterebbe di una grande spinta e poi lo meriterebbe la squadra che da due anni sta facendo cose eccezionali".