Emergenza Coronavirus, lady Rugani: "Quando ho saputo è stato un momento infernale"

Michela Persico, compagna del difensore della Juventus Daniele Rugani che come lui è risultata positiva al Coronavirus, ha parlato a Canale 5 nel corso di Live - Non è la D’Urso: “La mia gravidanza? La pancia sta crescendo. Avrei voluto dare la notizia in modo diverso e in tempi migliori, ma essendoci ritrovati in questa situazione la notizia è esplosa e ho deciso di parlarne io prima che lo facessero tutti”.

Come ha scoperto Daniele di essere malato?

“Aveva i classici sintomi del Coronavirus. La società avrà ritenuto opportuno, vedendo i suoi sintomi, di intervenire e di sottoporlo al tampone. Poi ho voluto farlo anche io perché ero incinta. Dobbiamo cercare di restare uniti per superare questo virus invisibile. Io mi sono spaventata molto, anche perché questo è il mio primo figlio. Alla poca esperienza si è aggiunto questo momento delicato, il giorno che ho saputo di Daniele ho trascorso dieci minuti infernali, la mia testa è andata in corto circuito. Tutti sappiamo qual è la situazione, ma quando ti colpisce in prima persona è uno shock. I medici fanno fatica a darsi una risposta e a trovare le cure, quindi non sapevo a chi chiedere aiuto. Ho chiamato i miei genitori che tra l’altro sono a Bergamo, nella zona più colpita”.