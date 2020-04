Emergenza Coronavirus. Lo Monaco: "Impensabile ripartire. Il problema sono i diritti tv"

Il dirigente, Pietro Lo Monaco, ha espresso tutti i suoi dubbi sulla ripresa del campionato ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "In questo momento è impensabile rimettere in piedi uno sport che si fonda sul contatto come il calcio. Anticipare i tempi può costare ancor di più dell'emergenza iniziale. In Italia, il problema sono i diritti televisivi, diciamolo".