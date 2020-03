Emergenza Coronavirus - Meloni contro Conte: "No buoni spesa. 1000 euro a chi ne ha bisogno"

Dopo l'annuncio del Premier Conte sugli aiuti economici agli italiani, Giorgia Meloni ha criticato fortemente la linea del governo e su Twitter ha scritto: "L'Italia ai tempi del Coronavirus: a chi ha reddito cittadinanza mettono soldi in tasca, a chi fino a ieri lavorava per guadagnarsi da vivere spetta invece umiliazione buoni spesa. Non possiamo permettere squilibri: 1000€ per il mese di marzo per TUTTI coloro che hanno bisogno!".