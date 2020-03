Emergenza Coronavirus. Portogallo, il bilancio sale a 140 morti: 21 nelle ultime 24 ore

Il Portogallo registra 21 decessi con coronavirus nelle ultime 24 ore e il bilancio complessivo sale a 140 morti. Lo riferisce il giornale spagnolo El Pais. In totale in Portogallo sono 6.408 i casi confermati di Covid-19. Tra le vittime, anche il più giovane in Europa: Vitor, 14 anni. Il ragazzino non aveva altre patologie gravi, ma -secondo il quotidiano locale Publico - "soffriva di una grave psoriasi", una malattia che può indebolire il sistema immunitario.